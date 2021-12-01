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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Supplementary exams for MBBS, BAMS, and BUMS to begin on September 15.

Bareilly News: एमबीबीएस, बीएएमएस व बीयूएमएस की पूरक परीक्षाएं 15 सितंबर से

Fri, 04 Sep 2026 12:03 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 04 Sep 2026 12:03 AM IST
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Supplementary exams for MBBS, BAMS, and BUMS to begin on September 15.
बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों के तृतीय वर्ष की एमबीबीएस, बीयूएमएस व बीएएमएस की पूरक (सप्लीमेंट्री) परीक्षाएं 15 सितंबर से कराई जाएंगी। विवि की ओर से बृहस्पतिवार को समय सारिणी जारी कर दी गई।
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एमबीबीएस की परीक्षाएं पूर्वाह्न 11 से दो बजे की पाली में होंगी। परीक्षा नियंत्रक डाॅ. अनिल कुमार यादव ने बताया कि एमबीबीएस तृतीय प्रोफेशनल भाग एक की ये परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होकर 23 सितंबर को समाप्त होंगी। एमबीबीएस तृतीय प्रोफेशनल पार्ट दो की परीक्षाएं 15 से 28 सितंबर तक चलेंगी। बीयूएमएस के 2017-18, 2015-16 व 2016-17 बैच की परीक्षाएं भी पूर्वाह्न 11 से दो बजे होंगी।
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बीयूएमएस द्वितीय प्रोफेशनल की परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होकर एक अक्तूबर तक चलेंगी। बीयूएमएस तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित होंगी। बीयूएमएस फाइनल 2017-18, 2016-17 व 2015-16 व 2016-17 की परीक्षाएं 15 सितंबर से एक अक्तूबर तक होंगी।
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बीएएमएस के चारों वर्ष की परीक्षाओं का समय भी पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर दो बजे तक रखा गया हे। प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षाएं 15 सितंबर से एक अक्तूबर, बीएएमएस द्वितीय वर्ष के न्यू कोर्स की परीक्षाएं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेंगी। तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 15 सितंबर से 29 सितंबर तक कराई जाएंगी। चतुर्थ वर्ष की मुख्य व पूरक परीक्षाएं 16 सितंबर से एक अक्तूबर तक संचालित होंगी।
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