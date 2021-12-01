Bareilly News: एमबीबीएस, बीएएमएस व बीयूएमएस की पूरक परीक्षाएं 15 सितंबर से

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एमबीबीएस की परीक्षाएं पूर्वाह्न 11 से दो बजे की पाली में होंगी। परीक्षा नियंत्रक डाॅ. अनिल कुमार यादव ने बताया कि एमबीबीएस तृतीय प्रोफेशनल भाग एक की ये परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होकर 23 सितंबर को समाप्त होंगी। एमबीबीएस तृतीय प्रोफेशनल पार्ट दो की परीक्षाएं 15 से 28 सितंबर तक चलेंगी। बीयूएमएस के 2017-18, 2015-16 व 2016-17 बैच की परीक्षाएं भी पूर्वाह्न 11 से दो बजे होंगी।बीयूएमएस द्वितीय प्रोफेशनल की परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होकर एक अक्तूबर तक चलेंगी। बीयूएमएस तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित होंगी। बीयूएमएस फाइनल 2017-18, 2016-17 व 2015-16 व 2016-17 की परीक्षाएं 15 सितंबर से एक अक्तूबर तक होंगी।बीएएमएस के चारों वर्ष की परीक्षाओं का समय भी पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर दो बजे तक रखा गया हे। प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षाएं 15 सितंबर से एक अक्तूबर, बीएएमएस द्वितीय वर्ष के न्यू कोर्स की परीक्षाएं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेंगी। तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 15 सितंबर से 29 सितंबर तक कराई जाएंगी। चतुर्थ वर्ष की मुख्य व पूरक परीक्षाएं 16 सितंबर से एक अक्तूबर तक संचालित होंगी।