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पुलिस के अनुसार, मंगलवार को कस्बा निवासी मिठाई विक्रेता अजय कुमार गुप्ता की रामनगर स्थित दुकान पर सफेद कार आकर रुकी। कार के आगे-पीछे पीसीएस का स्टीकर, ऊपर हूटर और सायरन लगा था। कार से उतरे चारों शख्स खुद को खाद्य निरीक्षक बताने लगे। मिलावटी मिठाई की शिकायत पर सैंपल लेने की धमकी दी, फिर दस हजार रुपये की मांग की। डर के मारे दुकानदार ने दो हजार रुपये थमा दिए, लेकिन शक की एक चिंगारी ने पूरे खेल को बेनकाब कर दिया। दुकानदार ने राहगीरों की मदद से चारों को वाहन सहित दबोच लिया।तीन आरोपियों में दो बरेली ओर एक भमोरा काजेल भेजे गए आरोपियों में भमोरा के गांव झिंझरी निवासी मुकेश यादव, बरेली के सुभाषनगर की बीडीए कॉलोनी निवासी सुनीत कुमार, सुभाषनगर के गणेशनगर निवासी रजनेश शामिल हैं। मुकेश पर पहले से आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं।राजीव के नाम का लाभ उठाकर करते थे वसूलीपुलिस पूछताछ में पता चला कि सरगना सुनीत कुमार उपाध्याय की साजिश पर गिरोह अलग-अलग तहसीलों में कभी खाद्य अधिकारी, कभी कोई और अफसर बनकर उगाही करता था। कई बार तो पुलिस की वर्दी पहनकर ही लोगों को ठगा। गिरोह की ताकत सेवानिवृत्त अधिकारी 75 साल का राजीव उपाध्याय था। दशकों का प्रशासनिक अनुभव और अफसरी अंदाज। आम व्यापारी उसे देखते ही अधिकारी मान लेते थे। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमाकांत तिवारी के अनुसार, राजीव 2014 में आंवला में तहसीलदार, फिर न्यायिक तहसीलदार, मथुरा और कानपुर में एसडीएम और मिर्जापुर से एडीएम पद से रिटायर हुआ है।राजीव के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, इसलिए उसे नोटिस पर छोड़ा गया है। अब उसके खिलाफ साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। - हेमंत उपाध्याय, सीओ, आंवला