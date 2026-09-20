Bareilly News: बारिश के बाद निकली धूप, उसम ने किया बेहाल
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:04 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:04 AM IST
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बरेली। पहाड़ों की हवा के साथ घिरे बादलाें ने शनिवार को फिर शहरवासियों को भिगोया। इसके बाद तेज धूप और उमस ने लोगों को पसीने से तरबतर किया। मौसम विभाग ने फिलहाल हल्के बादल मंडराने और अनुकूल माहौल बनने पर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।
शनिवार सुबह धूप के साथ हुई, लेकिन दोपहर 12 बजे से घने बादल घिरने लगे और कुछ देर बाद करीब आधे घंटे शहर के कई इलाकों में खंडवर्षा हुई। फिर आसमान साफ हुआ और तेज धूप निकली। करीब डेढ़ घंटे बाद फिर पांच मिनट तक बारिश हुई। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। नमी बढ़ने और धूप की वजह से उमस हावी रही। शाम को हवा ने खुशनुमा अहसास कराया। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमी का स्तर 98 फीसदी और हवा की गति 15-20 किमी प्रति घंटे रही।
ओपीडी में बढ़े वायरल बुखार, चर्म रोग के मरीज
जगह-जगह जलभराव और तापमान के उतार-चढ़ाव से बुखार और फंगल इंफेक्शन के मरीज ओपीडी में बढ़े हैं। शनिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में करीब 16 सौ मरीज इलाज के लिए पहुंचे। सीनियर फिजिशियन डॉ. एएम अग्रवाल के मुताबिक, ज्यादा देर गीले कपड़े पहनने और रात में कूलर के करीब लेटने से लोगों की सेहत बिगड़ रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। घर में या बाहर अगर जलभराव है तो उसे साफ करें। पौष्टिक और ताजा भोजन करें। बच्चों को शीतल पेय पदार्थ का सेवन न करने दें।
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शनिवार सुबह धूप के साथ हुई, लेकिन दोपहर 12 बजे से घने बादल घिरने लगे और कुछ देर बाद करीब आधे घंटे शहर के कई इलाकों में खंडवर्षा हुई। फिर आसमान साफ हुआ और तेज धूप निकली। करीब डेढ़ घंटे बाद फिर पांच मिनट तक बारिश हुई। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। नमी बढ़ने और धूप की वजह से उमस हावी रही। शाम को हवा ने खुशनुमा अहसास कराया। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमी का स्तर 98 फीसदी और हवा की गति 15-20 किमी प्रति घंटे रही।
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ओपीडी में बढ़े वायरल बुखार, चर्म रोग के मरीज
जगह-जगह जलभराव और तापमान के उतार-चढ़ाव से बुखार और फंगल इंफेक्शन के मरीज ओपीडी में बढ़े हैं। शनिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में करीब 16 सौ मरीज इलाज के लिए पहुंचे। सीनियर फिजिशियन डॉ. एएम अग्रवाल के मुताबिक, ज्यादा देर गीले कपड़े पहनने और रात में कूलर के करीब लेटने से लोगों की सेहत बिगड़ रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। घर में या बाहर अगर जलभराव है तो उसे साफ करें। पौष्टिक और ताजा भोजन करें। बच्चों को शीतल पेय पदार्थ का सेवन न करने दें।
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