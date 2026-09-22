Bareilly News: रोक के बाद भी बाइक लेकर बरेली कॉलेज में घुसा छात्र

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चीफ प्रॉक्टर ने बताया कि बाइक लेकर आने वाला शोध छात्र था। उसकी बाइक को बाहर खड़ा करा दिया गया। अब शोध छात्रों को भी पहचानपत्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही लापरवाही को लेकर दोपहर 1:30 बजे प्रॉक्टोरियल बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई। बैठक में सभी 22 सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करने को कहा गया।चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि हर जगह मैं मौके पर पहुंच जाऊं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोग सक्रियता बढ़ाएं। काउंटर पर फॉर्म भरने का काम लग-भग पूरा हो चुका है। ऐसे में गश्त बढ़ाई जाए। बैठक में कुछ सदस्यों ने कहा कि छात्र संगठनों के पदाधिकारियों को नियंत्रित करने में समस्या आती है। इस पर प्रॉक्टर ने सभी से नियमों का पालन कराने को कहा।सचिव से मिलेंगे शिक्षक व कर्मचारीबरेली। बरेली कॉलेज शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ ने परिसर में वाहनों का प्रवेश रोकने को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। सोमवार को इसको लेकर सामूहिक बैठक हुई। सदस्यों ने कहा कि प्राचार्य से वार्ता के बाद भी समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में अब कॉलेज के सचिव देवमूर्ति से वार्ता की जाएगी। सचिव से वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का गठन भी किया गया। इसमें आलोक खरे, गजेंद्र पाल सिंह, ऋतु अग्रवाल, वंदना शर्मा, ओमकार, शिखा वर्मा और दयाराम शामिल हैं।