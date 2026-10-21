Bareilly News: सात घंटे तक देरी से चल रहीं विशेष ट्रेनें, नियमित की भी बिगड़ रही चाल

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रेलवे बरेली होकर 48 विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन गाड़ियों पर दबाव होने के कारण 10 विशेष ट्रेनों में दो-दो अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं। नियमित गाड़ियों का संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली-बरेली-लखनऊ, बरेली-मुरादाबाद-देहरादून रेल लाइनों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है।मंगलवार को 04232 जम्मूतवी-वाराणसी विशेष ट्रेन सात घंटे देरी से बरेली आई। 05580 आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट विशेष ट्रेन ने चार और 04028 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर विशेष गाड़ी ने तीन घंटे इंतजार कराया। इसके अलावा 04732 समस्तीपुर-श्रीगंगा नगर विशेष ट्रेन चार और 04603 वाराणसी-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा विशेष गाड़ी पांच घंटे देरी से आई।नियमित गाड़ियों में 20504 राजधानी एक्सप्रेस, 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस, 22420 सुहेलदेव एक्सप्रेस, 15715 गरीब नवाज एक्सप्रेस, 15910 अवध-असम एक्सप्रेस, 15128 कुंभ एक्सप्रेस, 15304 इंटरसिटी एक्सप्रेस भी लेटलतीफी का शिकार रहीं।