Bareilly News: फसल चर रही गाय को घोंपा भाला, मरी
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:40 AM IST
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नवाबगंज। टांडा गांव के मजरा परोथी में रविवार को फसल चरती गाय को किसान ने भाला घोंप दिया। इससे गाय मौके पर मर गई।
परोथी की विद्या देवी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पालतू गाय को बचाने के लिए पेड़ की छांव में लेकर जा रही थीं। इस दौरान गाय से बंधी रस्सी उनके हाथ से छूट गई। गाय पड़ोसी किसान के खेत में चली गई। वहां फसल चरने लगी। इस बीच नन्हेलाल, जागन और सोनू वहां पहुंच गए। गाय को चरते देखा तो उसको भाला मारकर घायल कर दिया। कुछ देर बाद गाय मर गई। आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपियों के घर गईं तो विद्या देवी से गाली-गलौज की गई। सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपियों को नामजद किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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परोथी की विद्या देवी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पालतू गाय को बचाने के लिए पेड़ की छांव में लेकर जा रही थीं। इस दौरान गाय से बंधी रस्सी उनके हाथ से छूट गई। गाय पड़ोसी किसान के खेत में चली गई। वहां फसल चरने लगी। इस बीच नन्हेलाल, जागन और सोनू वहां पहुंच गए। गाय को चरते देखा तो उसको भाला मारकर घायल कर दिया। कुछ देर बाद गाय मर गई। आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपियों के घर गईं तो विद्या देवी से गाली-गलौज की गई। सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपियों को नामजद किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद