फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Sonam Khatoon from Begusarai married Sanjeev from Bhojipura.

Bareilly News: बेगूसराय की सोनम खातून ने भोजीपुरा के संजीव से रचाई शादी

Thu, 27 Aug 2026 12:34 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 27 Aug 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Sonam Khatoon from Begusarai married Sanjeev from Bhojipura.
बरेली। बिहार के बेगूसराय जिले की सोनम खातून ने बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में हिंदू धर्म अपना लिया। उसने अपना नाम सोनम देवी रख लिया और भोजीपुरा निवासी प्रेमी संजीव से शादी कर ली।
विज्ञापन

आश्रम में आचार्य केके शंखधार ने सोनम खातून की पहले वैदिक रीति से घर वापसी कराई। सोनम ने बताया कि वह बेगूसराय के पचवीर की निवासी है। पांच वर्षों से हिंदू धर्म में उनकी आस्था है। राधा-कृष्ण को अपना आराध्य मानती रही हैं। उनके पिता का नाम अकबर और मां का नाम शहनाज खातून है। सोनम छह बहनें और एक भाई हैं, जिसमें वह तीसरे नंबर की हैं। उनके पिता वेल्डिंग का काम करते हैं। गुजरात में काम करने के दौरान उनकी पहचान बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव बुझिया शुमाली निवासी संजीव से हुई थी। दोनों अलग-अलग कारखानों में काम करते थे पर उनके कमरे आमने-सामने थे। अब उन्होंने शादी करके साथ रहने का फैसला कर लिया है।
विज्ञापन

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार

सोनम ने बताया कि संजीव से उनकी बातचीत इंस्टाग्राम के जरिये शुरू हुई थी। संजीव ने पहले उससे प्रेम का इजहार किया था। जवाब में सोनम ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में घर वापसी कर रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed