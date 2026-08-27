Bareilly News: बेगूसराय की सोनम खातून ने भोजीपुरा के संजीव से रचाई शादी

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आश्रम में आचार्य केके शंखधार ने सोनम खातून की पहले वैदिक रीति से घर वापसी कराई। सोनम ने बताया कि वह बेगूसराय के पचवीर की निवासी है। पांच वर्षों से हिंदू धर्म में उनकी आस्था है। राधा-कृष्ण को अपना आराध्य मानती रही हैं। उनके पिता का नाम अकबर और मां का नाम शहनाज खातून है। सोनम छह बहनें और एक भाई हैं, जिसमें वह तीसरे नंबर की हैं। उनके पिता वेल्डिंग का काम करते हैं। गुजरात में काम करने के दौरान उनकी पहचान बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव बुझिया शुमाली निवासी संजीव से हुई थी। दोनों अलग-अलग कारखानों में काम करते थे पर उनके कमरे आमने-सामने थे। अब उन्होंने शादी करके साथ रहने का फैसला कर लिया है।इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यारसोनम ने बताया कि संजीव से उनकी बातचीत इंस्टाग्राम के जरिये शुरू हुई थी। संजीव ने पहले उससे प्रेम का इजहार किया था। जवाब में सोनम ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में घर वापसी कर रही हैं।