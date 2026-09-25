Bareilly News: अलग-अलग हादसों में छह घायल, रेफर
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:52 AM IST
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मीरगंज। नेशनल हाईवे पर धनेटा के पास बृहस्पतिवार शाम कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, सिंधौली चौराहे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली के कट मारने से ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में दो लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर किया गया है।
पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम धनेटा के पास कार हादसे में कार सवार नगमा (20), इमरान (30), रुखसाना (40) और जाबिर (55), निवासी सिक्यूमिया थाना बिलासपुर, रामपुर घायल हो गए। दूसरा हादसा सिंधौली चौराहे के पास हुआ। यहां ट्रैक्टर-ट्रॉली के कट मारने से ई-रिक्शा हादसे में परचवा मीरगंज निवासी 70 वर्षीय राजाराम और भोपतपुर थाना मिलक, रामपुर निवासी 53 वर्षीय रामपाल घायल हो गए। सभी को सीएचसी से बरेली अस्पताल के लिए रेफर किया गया।
सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि सभी घायलों को उपचार जारी है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम धनेटा के पास कार हादसे में कार सवार नगमा (20), इमरान (30), रुखसाना (40) और जाबिर (55), निवासी सिक्यूमिया थाना बिलासपुर, रामपुर घायल हो गए। दूसरा हादसा सिंधौली चौराहे के पास हुआ। यहां ट्रैक्टर-ट्रॉली के कट मारने से ई-रिक्शा हादसे में परचवा मीरगंज निवासी 70 वर्षीय राजाराम और भोपतपुर थाना मिलक, रामपुर निवासी 53 वर्षीय रामपाल घायल हो गए। सभी को सीएचसी से बरेली अस्पताल के लिए रेफर किया गया।
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सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि सभी घायलों को उपचार जारी है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।