Bareilly News: शराफत अली जिला स्तरीय मादक पदार्थ तस्कर माफिया घोषित

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एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जिला पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिए सक्रिय है। अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा केबी सिंह की आख्या के आधार पर एसएसपी ने यह कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, शराफत अली ने मादक पदार्थ तस्करी से करोड़ों रुपये जुटाए हैं। वह गांव सैदपुर चुन्नीलाल का निवासी है। यह चिह्नीकरण भोजीपुरा थाने में दर्ज किया गया है। एसएसपी ने शराफत की गतिविधियों पर निगरानी के निर्देश दिए हैं।