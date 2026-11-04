Bareilly News: 16 नवंबर से शुरू होगी स्वगणना, एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक

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मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने तहसीलों, नगर निकायों, नगर निगम और कैंटोनमेंट बोर्ड में प्रगणकों व सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण की स्थिति जानी। ग्राम पंचायत सचिवालयों में जनगणना हेल्प डेस्क संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रगणक लोगों को स्वगणना के लिए जागरूक करें। डीएम ने बताया कि सभी प्रगणकों और सुपरवाइजरों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि लोग उनकी पहचान कर बिना किसी संकोच के जानकारी साझा कर सकें।उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का सहयोग लेने के निर्देश भी दिए। नगर निकायों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के माध्यम से जिंगल बजवाकर प्रचार कराया जाएगा। गांवों में मुनादी कराकर लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक किया जाएगा। बैठक में सीडीओ देवयानी, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह सहित एसडीएम, एसीएम और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।