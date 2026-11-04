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Bareilly News: बरेली होकर 12 और त्योहार विशेष ट्रेनें, अब संख्या 60 के पार पहुंची

Wed, 04 Nov 2026 02:54 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:54 AM IST
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12 more festival special trains to pass through Bareilly; the total count now exceeds 60
बरेली। पूर्वांचल, बिहार, कोलकाता और पंजाब के अलग-अलग रूटों पर यात्रियों के लगातार दबाव और त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों के फुल होने के कारण रेलवे ने बरेली होकर इन रूटों पर 12 और त्योहार विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन गाड़ियों की मंगलवार को समय सारिणी जारी कर दी गई। इसके साथ ही बरेली होकर संचालित की जाने वाली विशेष ट्रेनों की संख्या 60 के पार हो गई है।
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मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि 04656 लुधियाना-सहरसा विशेष गाड़ी छह, नौ और 11 नवंबर को लुधियाना से शाम 5:35 बजे चलने के बाद अगले दिन तड़के तीन बजे बरेली आएगी और रात 11:50 बजे सहरसा पहुंचेगी। 04655 सहरसा-लुधियाना विशेष गाड़ी आठ, 11 और 13 नवंबर को सुबह 3:50 बजे चलने के बाद रात 10:45 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह 8:35 बजे लुधियाना पहुंचेगी।
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04662 लुधियाना-दरभंगा विशेष ट्रेन सात, 10 और 11 नवंबर को लुधियाना से सुबह 6:30 बजे चलने के बाद अपराह्न 3:48 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह 10 बजे दरभंगा पहुंचेगी। 04661 दरभंगा-लुधियाना विशेष गाड़ी आठ, 11 और 12 नवंबर को दरभंगा से दोपहर एक बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 7:38 बजे बरेली आएगी और शाम 5:10 बजे लुधियाना पहुंचेगी।
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04664 लुधियाना-गया विशेष ट्रेन 12 नवंबर को लुधियाना से सुबह 6:30 बजे चलने के अपराह्न 3:38 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह आठ बजे गया पहुंचेगी। 04663 गया-लुधियाना विशेष ट्रेन 13 नवंबर को सुबह 11 बजे गया से चलने के बाद रात 2:38 बजे बरेली आएगी और अगले दिन दोपहर 12:50 बजे लुधियाना पहुंचेगी।
04666 लुधियाना-कोलकाता विशेष ट्रेन छह नवंबर को सुबह 6:30 बजे लुधियाना से चलने के बाद अपराह्न 3:48 बजे बरेली आएगी और अगले दिन रात 9:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी। 04665 कोलकाता-लुधियाना विशेष गाड़ी रात नवंबर को रात 11:50 बजे कोलकाता से चलने के बाद अगले दिन सुबह 3:30 बजे बरेली आएगी और दोपहर 12:50 बजे लुधियाना पहुंचेगी।
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सरहिंद-सहरसा के बीच भी विशेष ट्रेन
सरहिंद-सहरसा के बीच भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। 04528 सरहिंद-सहरसा विशेष ट्रेन पांच, 11 और 12 नवंबर को सरहिंद से पूर्वाह्न 11:25 बजे चलने के बाद रात 8:10 बजे बरेली आएगी और अगले दिन शाम पांच बजे सहरसा पहुंचेगी। 04527 सहरसा-सरहिंद विशेष ट्रेन छह, 11 और 13 नवंबर को शाम 7:15 बजे सहरसा से चलने के बाद अगले दिन शाम 5:10 बजे बरेली आएगी और रात 10:20 बजे अंबाला कैंट पहुंचेगी। यह गाड़ी अंबाला कैंट-सरहिंद के बीच नहीं चलेगी।


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दो त्योहार विशेष गाड़ियां इन रूट पर भी
04660 लुधियाना-पूूर्णिया विशेष गाड़ी पांच और नौ नवंबर को लुधियाना से दोपहर 12 बजे चलने के बाद सहारनपुर होते हुए रात 8:58 बजे बरेली आएगी और अगले दिन रात 9:30 बजे पूर्णिया पहुंचेगी। 04659 पूूर्णिया-लुधियाना विशेष ट्रेन छह और 10 नवंबर को पूर्णिया से रात 11:30 बजे चलने के बाद अगले दिन शाम 7:43 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह 6:50 बजे लुधियाना पहुंचेगी।
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