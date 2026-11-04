Bareilly News: बरेली होकर 12 और त्योहार विशेष ट्रेनें, अब संख्या 60 के पार पहुंची

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मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि 04656 लुधियाना-सहरसा विशेष गाड़ी छह, नौ और 11 नवंबर को लुधियाना से शाम 5:35 बजे चलने के बाद अगले दिन तड़के तीन बजे बरेली आएगी और रात 11:50 बजे सहरसा पहुंचेगी। 04655 सहरसा-लुधियाना विशेष गाड़ी आठ, 11 और 13 नवंबर को सुबह 3:50 बजे चलने के बाद रात 10:45 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह 8:35 बजे लुधियाना पहुंचेगी।04662 लुधियाना-दरभंगा विशेष ट्रेन सात, 10 और 11 नवंबर को लुधियाना से सुबह 6:30 बजे चलने के बाद अपराह्न 3:48 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह 10 बजे दरभंगा पहुंचेगी। 04661 दरभंगा-लुधियाना विशेष गाड़ी आठ, 11 और 12 नवंबर को दरभंगा से दोपहर एक बजे चलने के बाद अगले दिन सुबह 7:38 बजे बरेली आएगी और शाम 5:10 बजे लुधियाना पहुंचेगी।04664 लुधियाना-गया विशेष ट्रेन 12 नवंबर को लुधियाना से सुबह 6:30 बजे चलने के अपराह्न 3:38 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह आठ बजे गया पहुंचेगी। 04663 गया-लुधियाना विशेष ट्रेन 13 नवंबर को सुबह 11 बजे गया से चलने के बाद रात 2:38 बजे बरेली आएगी और अगले दिन दोपहर 12:50 बजे लुधियाना पहुंचेगी।04666 लुधियाना-कोलकाता विशेष ट्रेन छह नवंबर को सुबह 6:30 बजे लुधियाना से चलने के बाद अपराह्न 3:48 बजे बरेली आएगी और अगले दिन रात 9:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी। 04665 कोलकाता-लुधियाना विशेष गाड़ी रात नवंबर को रात 11:50 बजे कोलकाता से चलने के बाद अगले दिन सुबह 3:30 बजे बरेली आएगी और दोपहर 12:50 बजे लुधियाना पहुंचेगी।सरहिंद-सहरसा के बीच भी विशेष ट्रेनसरहिंद-सहरसा के बीच भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। 04528 सरहिंद-सहरसा विशेष ट्रेन पांच, 11 और 12 नवंबर को सरहिंद से पूर्वाह्न 11:25 बजे चलने के बाद रात 8:10 बजे बरेली आएगी और अगले दिन शाम पांच बजे सहरसा पहुंचेगी। 04527 सहरसा-सरहिंद विशेष ट्रेन छह, 11 और 13 नवंबर को शाम 7:15 बजे सहरसा से चलने के बाद अगले दिन शाम 5:10 बजे बरेली आएगी और रात 10:20 बजे अंबाला कैंट पहुंचेगी। यह गाड़ी अंबाला कैंट-सरहिंद के बीच नहीं चलेगी।दो त्योहार विशेष गाड़ियां इन रूट पर भी04660 लुधियाना-पूूर्णिया विशेष गाड़ी पांच और नौ नवंबर को लुधियाना से दोपहर 12 बजे चलने के बाद सहारनपुर होते हुए रात 8:58 बजे बरेली आएगी और अगले दिन रात 9:30 बजे पूर्णिया पहुंचेगी। 04659 पूूर्णिया-लुधियाना विशेष ट्रेन छह और 10 नवंबर को पूर्णिया से रात 11:30 बजे चलने के बाद अगले दिन शाम 7:43 बजे बरेली आएगी और अगले दिन सुबह 6:50 बजे लुधियाना पहुंचेगी।