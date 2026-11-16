Bareilly News: सोने-चांदी के दाम घटने से बढ़ी बिक्री

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बरेली सराफ एसोसिएशन के महामंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि बीते कुछ दिनों के भीतर चांदी के दामों में नौ हजार रुपये प्रति किलो और सोने के दामों में चार हजार रुपये प्रति दस ग्राम की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है।कीमतों में आई इस राहत भरी गिरावट के चलते दीपावली का सीजन बीत जाने के बावजूद बाजारों में ग्राहकों की चहल-पहल कम होने का नाम नहीं ले रही है। हल्के और फैंसी जेवरों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है।ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई नए और आकर्षक डिजाइन तैयार करवाए हैं। बाजार में रविवार को कारोबार के दौरान चांदी का भाव 1,81,000 रुपये प्रति किलो और सोने का भाव 1,40,000 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया।सोना चांदी15 नवंबर - 140000 18100014 नवंबर - 140000 18100013 नवंबर - 140000 18500012 नवंबर - 141200 18800011 नवंबर - 143300 19000010 नवंबर - 143500 1900009 नवंबर - 145500 1925008 नवंबर - 144000 190000नोट - साेने के दाम रुपये प्रति दस ग्राम में है, जबकि चांदी के दाम रुपये प्रतिकिलो में है। सभी भाव बरेली सराफा एसोसिएशन के अनुसार है।