Bareilly News: सोने-चांदी के दाम घटने से बढ़ी बिक्री
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:35 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:35 AM IST
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बरेली। सोने और चांदी के दामों में आई गिरावट ने ग्राहकों और कारोबारियों दोनों के चेहरे पर रौनक ला दी है। इन दिनों बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं। सहालग के सीजन को लेकर भी लोग अभी से बुकिंग करा रहे हैं।
बरेली सराफ एसोसिएशन के महामंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि बीते कुछ दिनों के भीतर चांदी के दामों में नौ हजार रुपये प्रति किलो और सोने के दामों में चार हजार रुपये प्रति दस ग्राम की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है।
कीमतों में आई इस राहत भरी गिरावट के चलते दीपावली का सीजन बीत जाने के बावजूद बाजारों में ग्राहकों की चहल-पहल कम होने का नाम नहीं ले रही है। हल्के और फैंसी जेवरों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है।
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ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई नए और आकर्षक डिजाइन तैयार करवाए हैं। बाजार में रविवार को कारोबार के दौरान चांदी का भाव 1,81,000 रुपये प्रति किलो और सोने का भाव 1,40,000 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया।
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सोना चांदी
15 नवंबर - 140000 181000
14 नवंबर - 140000 181000
13 नवंबर - 140000 185000
12 नवंबर - 141200 188000
11 नवंबर - 143300 190000
10 नवंबर - 143500 190000
9 नवंबर - 145500 192500
8 नवंबर - 144000 190000
नोट - साेने के दाम रुपये प्रति दस ग्राम में है, जबकि चांदी के दाम रुपये प्रतिकिलो में है। सभी भाव बरेली सराफा एसोसिएशन के अनुसार है।
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बरेली सराफ एसोसिएशन के महामंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि बीते कुछ दिनों के भीतर चांदी के दामों में नौ हजार रुपये प्रति किलो और सोने के दामों में चार हजार रुपये प्रति दस ग्राम की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है।
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कीमतों में आई इस राहत भरी गिरावट के चलते दीपावली का सीजन बीत जाने के बावजूद बाजारों में ग्राहकों की चहल-पहल कम होने का नाम नहीं ले रही है। हल्के और फैंसी जेवरों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है।
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ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई नए और आकर्षक डिजाइन तैयार करवाए हैं। बाजार में रविवार को कारोबार के दौरान चांदी का भाव 1,81,000 रुपये प्रति किलो और सोने का भाव 1,40,000 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया।
सोना चांदी
15 नवंबर - 140000 181000
14 नवंबर - 140000 181000
13 नवंबर - 140000 185000
12 नवंबर - 141200 188000
11 नवंबर - 143300 190000
10 नवंबर - 143500 190000
9 नवंबर - 145500 192500
8 नवंबर - 144000 190000
नोट - साेने के दाम रुपये प्रति दस ग्राम में है, जबकि चांदी के दाम रुपये प्रतिकिलो में है। सभी भाव बरेली सराफा एसोसिएशन के अनुसार है।