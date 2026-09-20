रुविवि : इस सत्र में हुए 64 हजार से अधिक प्रवेश

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सत्र 2026-27 में बरेली, बदायूं और पीलीभीत जिलों के 145 कॉलेजों में कुल 79,847 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 64,564 विद्यार्थियों ने पूर्ण रूप से प्रवेश लिया है। जुलाई के अंत तक यह संख्या मात्र तीस हजार तक ही पहुंची थी, जिसमें बाद में वृद्धि हुई। पिछले सत्र 2025-26 में शाहजहांपुर के करीब 45 महाविद्यालयों के संबद्ध होने पर 75 हजार प्रवेश हुए थे।इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में करीब नौ हजार प्रवेश कम हुए हैं, लेकिन अधिकांश छात्र संख्या अभी भी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पास बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तीन जिलों के साथ भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की संख्या संतोषजनक रही है। प्रवेश समन्वयक प्रो. एसके पांडेय ने बताया कि इस बार कुल प्रवेश 64 हजार से अधिक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय कैंपस और अन्य कोर्स में भी प्रवेश की संख्या ठीक रही है।बीते दो वर्षों में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कॉलेजों और प्रवेश के समीकरणों में बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2024 में मुरादाबाद और बरेली मंडल के 524 कॉलेजों के साथ छात्र संख्या पांच लाख तक थी। उस समय विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था। अब यह केवल तीन जिलों तक सीमित हो गया है।ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग में पंजीकरणरुहेलखंड विश्वविद्यालय के ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण 25 सितंबर तक जारी हैं। अब तक इन कार्यक्रमों में मात्र तीस प्रवेश हुए हैं, जिससे विश्वविद्यालय उत्साहित है। पंजीकरण के बाद फीस भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इन कार्यक्रमों में बीए, एमए शिक्षा, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, एमकॉम, एमएससी गणित जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में बीकॉम जनरल, एमबीए मार्केटिंग, एमएसडब्ल्यू और पीजीडीजेएमसी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।