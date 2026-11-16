बरेली: वॉलीबॉल खेलने के दौरान अचानक गिरे रिटायर्ड सीओ, कुछ ही पलों में चली गई जान, हार्ट अटैक की आशंका

बरेली में रविवार शाम वॉलीबॉल खेलते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से चंदौसी के पूर्व सीओ मनोज कुमार सिंह की मौत हो गई। परिवार के मुताबिक रविवार को खेल के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और देखते-ही-देखते उनकी हालत गंभीर हो गई। साथी उन्हें संभाल पाते, इससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी अचानक मौत की खबर से पुलिस विभाग और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई।

मनोज कुमार सिंह बरेली की महानगर कॉलोनी में रहते थे। वह पुलिस विभाग में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सेवाएं दे चुके थे। चंदौसी में सीओ रहने से पहले उन्होंने बदायूं में इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी भी संभाली थी। पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दीं।

शुभचिंतकों ने जताया शोक

परिचितों के मुताबिक, रविवार शाम मनोज कुमार सिंह रोजमर्रा की तरह वॉलीबॉल खेल रहे थे। खेल के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह गिर पड़े। साथियों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। उनकी मौत की खबर घर पहुंचते ही परिवार के लोग मैदान पर आ गए। पूर्व सीओ के निधन की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, मित्रों और शुभचिंतकों ने शोक जताया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।