यूपी: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संगठनात्मक ढांचे में किया बदलाव, प्रांतों की जगह बनाए गए संभाग

संभाग प्रचारकों की घोषणा मार्च में प्रस्तावित

रविवार को हुई बैठक में संघ की नई रचना के तहत संभाग स्तर पर संचालक, कार्यवाह और कार्यकारिणी के दायित्व की घोषणा हुई। हालांकि, संभाग प्रचारकों की घोषणा मार्च में प्रस्तावित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में होगी। प्रांत प्रचारक के दायित्वों में उसी दौरान बदलाव किए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत कार्यकर्ता मार्च के बाद से कामकाज शुरू करेंगे।



बरेली की बढ़ेगी संगठनात्मक अहमियत

बरेली-मुरादाबाद संभाग का केंद्र बनाए जाने से संघ की क्षेत्रीय गतिविधि में शहर की भूमिका और अहम होगी। दोनों मंडल के कार्यों का समन्वय अब इसी संभागीय व्यवस्था से होगा। संगठनात्मक बैठकों, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और गतिविधियों के संचालन में बरेली प्रमुख केंद्र रहेगा। एक पदाधिकारी के अनुसार, यह बदलाव देशभर में संगठनात्मक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जा रहा है। दो से चार नवंबर तक इंदौर में हुई अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में भी नई संगठनात्मक रचना की जानकारी दी गई थी।