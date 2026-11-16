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छठ पूजा: उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन, बरेली में बिखरी आस्था की अद्भुत छटा; तस्वीरें

Mon, 16 Nov 2026 08:17 AM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:17 AM IST
सार

बरेली में छठ महापर्व का समापन सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ। तड़के चार बजे से ही शहर के विभिन्न पूजा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री शिव-शक्ति मंदिर के सरोवर सहित इज्जतनगर के श्री शिव पार्वती मंदिर और धोपेश्वरनाथ मंदिर में व्रती महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।

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विश्वविद्यालय परिसर में छठ पूजा करतीं व्रती महिलाएं - फोटो : अमर उजाला

बरेली में चार दिन तक लोक आस्था के महापर्व छठ की अद्भुत छटा बिखेरी। छठ पूजा के क्रम में चौथे दिन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय महापर्व का समापन हो गया। शहर में सैकड़ों महिलाओं ने छठी मइया और सूर्य की उपासना कर परिवार की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए कामना की। सोमवार को तड़के चार बजे से ही जगह-जगह बनाए गए छठ पूजा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। व्रतियों ने श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान भास्कर की उपासना की। 



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छठ पूजा करतीं व्रती महिलाएं - फोटो : अमर उजाला
व्रती महिलाओं ने उदीयमान सूर्य (उगते सूर्य) को अर्घ्य दिया। इसके बाद अपने निर्जला व्रत का पारण किया। छठ पूजा के दौरान छठी मइया के गीत गूंजते रहे। समापन पर छठ के प्रसाद के रूप में ठेकुआ और फल बांटे गए। 
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छठ पूजा के लिए जुटीं महिलाएं - फोटो : अमर उजाला
आस्था से सराबोर दिखा विश्वविद्यालय परिसर 
रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री शिव-शक्ति मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। यहां तड़के चार बजे से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। यहां स्थित सरोवर को छठ पूजा के लिए भव्य तरीके से सजाया गया। पूरा परिसर आस्था से सराबोर दिखा। व्रतियों ने विधि-विधान से छठ पूजा को संपन्न किया।
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छठ पूजा के दौरान भावुक हुई महिला - फोटो : अमर उजाला
इज्जतनगर में भी हुई छठ पूजा 
शहर के इज्जतनगर स्थित श्री शिव पार्वती मंदिर, धोपेश्वरनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं ने सूर्यदेव के दर्शन कर अर्घ्य दिया। सोमवार सुबह कोहरा नहीं छाया। मौसम साफ होने से सूर्य देव के आसानी से दर्शन हुए।  
 
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छठ पूजा करतीं व्रती महिलाएं - फोटो : अमर उजाला

ठंडे पानी में खड़े होकर की आराधना 
सूर्य के उदय होने तक व्रती महिलाएं ठंडे पानी में खड़े होकर हाथ में पूजा की टोकरी लिए आराधना करती रहीं। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और महाव्रत का पारण किया। इससे पहले सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई गई। 

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