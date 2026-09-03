Bareilly News: नामी कंपनी के नकली उर्वरक बेचने का आरोप, रिपोर्ट

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ट्रू बडी कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहायक प्रबंधक प्रेम शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनको सूचना मिली थी कि उनकी कंपनी के उत्पाद जैसा दिखने वाला नकली उत्पाद जगदंबा फर्टिलाइजर नाम की फर्म किसानों को बेचकर गुमराह कर रही है। इससे कंपनी की साख दांव पर है। किसानों और भूमि को बड़ा नुकसान हो सकता है। बताया कि उनकी क्लाइंट कंपनियां एफएमसी, यूपीएल, बायर और धानुका है। इनके नाम से ही नकली उत्पादों को आरोपी फर्म बेच रही है। छापे मारी में फर्म से से वायर कंपनी का 1,295 किग्रा, यूपीएल कंपनी का 178 किग्रा, धनुका कंपनी का 12 किग्रा और एफएमसी कंपनी का 1,696 किग्रा नकली माल बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रेड मार्क अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि फर्म संचालक से पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। संचालक को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है।

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बिशारतगंज। नामी उर्वरक कंपनियों के नाम से मिलते-जुलते उत्पाद कस्बे में बेचने और भंडारण के मामले की शिकायतों पर छापेमारी की। ऐसे उत्पाद बेचने पर जगदंबा फर्टिलाइजर फर्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।