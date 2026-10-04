Bareilly News: शॉर्टकट के चक्कर में गई रवि की जान, मौत के मुंह से बचे साथी

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रिठौरा निवासी रवि मिश्रा की मौत के बाद उसके रिश्ते के भाई और सेटेलाइट स्टैंड निवासी पंकज शर्मा (27) और सुरेश शर्मा नगर निवासी मंतोष मिश्रा (27) गहरे सदमे में दिखे। उन्होंने बताया कि दोनों ने रवि से मना किया था कि वह दूसरे रास्ते से पहाड़गंज चले, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा- सामने ही पहाड़गंज है, बस जरा सा पानी पार करना है। इसी उधेड़बुन में वह बाइक लेकर आगे बढ़ा और लोग उसके पीछे थे। पोल पूरी तरह पानी में डूबे थे और उन्हें अहसास ही नहीं हुआ। वे नदी में गिरकर डूबने लगे। गांव वाले न बचाते तो वे लोग भी डूब सकते थे।एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि पहाड़गंज व आसपास के गांवों को जाने के कई रास्ते हैं। जिसे पुल बताया जा रहा है, वह कुछ है ही नहीं। आम दिनों में नदी सूखी रहती है तो इन पोल के सहारे स्थानीय लोग पैदल निकल जाते हैं। अब तो लगभग सभी पोल पानी में डूबे हैं। इन गांवों के लोग पैदल भी इधर नहीं जा रहे हैं। पता नहीं क्यों इन युवकों को नदी पार जाने की धुन सवार हुई, जिसमें एक युवक की जान चली गई।