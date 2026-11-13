यूपी: पत्नी एक साल बाद आई थी ससुराल, पति ने कमरे में बंदकर महिला पर ढहाया ऐसा जुल्म, अस्पताल में महिला भर्ती

यूपी के बदायूं जिले के वजीरगंज में लिखा-पढ़ी में समझौता होने के बाद एक साल बाद शुक्रवार शाम गांव उरैना में ससुराल लौटकर आई महिला शिवानी का गला उसके पति विजय ने चाकू से रेत दिया। महिला के गर्दन पर चाकू से गहरे जख्म होने से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। महिला को सीएचसी वजीरगंज पर प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं आरोपी पति ने वजीरगंज थाने जाकर सरेंडर कर दिया।

विज्ञापन