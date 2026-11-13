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यूपी: पत्नी एक साल बाद आई थी ससुराल, पति ने कमरे में बंदकर महिला पर ढहाया ऐसा जुल्म, अस्पताल में महिला भर्ती

Fri, 13 Nov 2026 10:14 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, वजीरगंज (बदायूं)
संवाद न्यूज एजेंसी, वजीरगंज (बदायूं) Published by: Akash Dubey Updated Fri, 13 Nov 2026 10:14 PM IST
सार

वारदात वजीरगंज थाना क्षेत्र के उरैना गांव में शुक्रवार शाम की है। पीड़ित महिला की दो साल पहले शादी हुई थी। महिला पति की हरकतों से तंग आकर मायके में रह रही थी।

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Man slits his wife s throat with a knife after she returned to her in laws house after a year
अस्पताल में भर्ती महिला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के बदायूं जिले के वजीरगंज में लिखा-पढ़ी में समझौता होने के बाद एक साल बाद शुक्रवार शाम गांव उरैना में ससुराल लौटकर आई महिला शिवानी का गला उसके पति विजय ने चाकू से रेत दिया। महिला के गर्दन पर चाकू से गहरे जख्म होने से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। महिला को सीएचसी वजीरगंज पर प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं आरोपी पति ने वजीरगंज थाने जाकर सरेंडर कर दिया।

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सीएचसी वजीरगंज में घायल अवस्था में चंदौसी निवासी शिवानी ने बताया कि उसकी शादी करीब दो साल पहले वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव उरैना निवासी विजय के साथ हुई। शिवानी ने आरोप लगाया कि विजय शराब पीने का आदी है, वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। उसके और पति विजय के बीच दहेज के उत्पीड़न का केस कोर्ट में विचाराधीन है। वह एक साल से अपने मायके में रह रही थी। 

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शिवानी ने बताया कि शुक्रवार को ही दोनों परिवार की बीच समझौता लिखा-पढ़ी से हुआ। इसके बाद वह पति के साथ ससुराल आने को तैयार हुई। दोपहर बाद वह उरैना गांव अपनी ससुराल आई। आरोप है कि घर पहुंचने के बाद शाम करीब साढ़े चार बजे पति ने केस करने के नाम पर कहासुनी करनी शुरू कर दी, इसके बाद में पति विजय ने कमरा बंद कर उसकी पिटाई की और चाकू से गला रेत दिया। 

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शिवानी ने बताया कि पति ने गले पर चाकू से दो-तीन बार किये। इसके बाद पति भाग गया। इस घटना के समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। पड़ोस के रहने वाले इकबाल चीखने की आवाज सुनकर घर आए और उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। विजय चार भाइयों में सबसे बड़ा है। 

विजय के पिता दिल्ली में रहकर काम करते हैं। सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पति के शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया और इसी में पति ने पत्नी के गर्दन पर चाकू मार दिया। घायल महिला का अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। पति को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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