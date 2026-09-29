Bareilly News: कॉमर्स गेट खोलने की मांग पर प्राचार्य ने मांगा समय

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शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रोफेसर रितु अग्रवाल और प्रोफेसर गजेंद्र पाल सिंह ने शनिवार को प्रबंध समिति के सचिव से हुई वार्ता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सचिव ने कॉमर्स गेट को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक ही बंद रखने का आश्वासन दिया था। शिक्षकों की गाड़ियों को पार्किंग स्थल तक जाने के लिए प्राचार्य से बात कर समाधान निकालने का भरोसा भी दिया था।बैठक के बाद, संघ के सदस्य प्राचार्य से मिले। उन्होंने प्राचार्य को सचिव से हुई वार्ता से अवगत कराया। सदस्यों ने प्राचार्य से शिक्षकों और कर्मचारियों के वाहनों के लिए कॉमर्स गेट खोलने का आदेश जारी करने का आग्रह किया। इस दौरान प्रोफेसर स्वदेश सिंह, प्रोफेसर वीपी सिंह, प्रोफेसर आलोक खरे, प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल व अन्य मौजूद रहे। संवादनो पार्किंग जोन में खड़ी रही कारबरेली। बरेली कॉलेज में सोमवार को अंग्रेजी विभाग के पास काले रंग की कार शिक्षकों के बीच चर्चा का मुद्दा बन गई। चीफ प्रॉक्टर इंदीवर सिंह ने बताया कि चार अक्तूबर को कॉलेज में यूपीएससी की परीक्षा आयोजित होनी है। निजी एजेंसी को कैमरा लगाने की जिम्मेदारी मिली है। कार में कैमरे व तार का सामान था, इसलिए कार को अंदर आने की अनुमति दी गई। संवाद