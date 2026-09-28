बरेली: जखीरा इलाके में तीन दिन से बिजली आपूर्ति ठप, पीने के पानी को तरसी आठ हजार आबादी

बरेली में तीन दिन लगातार हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि विद्युत निगम का दावा है कि अब हालात सामान्य होने के बाद सप्लाई सुचारू कर दी गई है। लेकिन धरातल पर यह दावा दम तोड़ता नजर आ रहा है। शहर के किला उपकेंद्र से जुड़े जखीरा इलाके में बीते तीन दिन से बिजली सप्लाई बाधित है, जिससे स्थानीय लोग पानी के लिए तरस गए हैं।

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स्थानीय लोगों के अनुसार जखीरा में लगा ट्रांसफार्मर बीते शुक्रवार को ही फुंक गया था। इसकी सूचना तत्काल किला उपकेंद्र पर दी। टीम आकर ट्रांसफार्मर देखकर ही चली गई। इसके बाद कोई भी यहां झांकने तक नहीं आया जबकि लोग लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं। विज्ञापन



घरों में नहीं आ रहा पानी, नगर निगम मौन

लोगों का कहना है कि लंबे समय से बिजली सप्लाई बाधित रहने से घरों में लगे इन्वर्टर भी जवाब दे गए हैं। बिजली न होने से घरों में पानी आना बंद हो गया है जिससे पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। नगर निगम से भी पानी के टैंकर भिजवाने की मांग की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार जखीरा में लगा ट्रांसफार्मर बीते शुक्रवार को ही फुंक गया था। इसकी सूचना तत्काल किला उपकेंद्र पर दी। टीम आकर ट्रांसफार्मर देखकर ही चली गई। इसके बाद कोई भी यहां झांकने तक नहीं आया जबकि लोग लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं।लोगों का कहना है कि लंबे समय से बिजली सप्लाई बाधित रहने से घरों में लगे इन्वर्टर भी जवाब दे गए हैं। बिजली न होने से घरों में पानी आना बंद हो गया है जिससे पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। नगर निगम से भी पानी के टैंकर भिजवाने की मांग की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।

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