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Bareilly News: अलीगंज में फॉल्ट से घंटों गुल रही बिजली

Wed, 23 Sep 2026 02:41 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:41 AM IST
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Power supply remained disrupted for hours in Aliganj due to a fault.
अलीगंज। फॉल्ट की समस्या से क्षेत्र में मंगलवार को घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। इससे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई दिनों से लगातार हो रहे फॉल्ट का स्थायी समाधान न होने से समस्या जस की तस बनी हुई है।
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लोगों का कहना है कि बीते करीब एक माह से बिजली फॉल्ट और कटौती का सिलसिला जारी है। दिन और रात में अलग-अलग इलाकों में फॉल्ट की सूचना पर बिजली निगम की टीमें यहां-वहां दौड़ती रहती हैं। इससे क्षेत्र के अलीगंज, सूदनपुर, धनेती खरगपुर, गैनी, राजपुर कलां, हैबतपुर, मटियार आदि गांवों में फॉल्ट से कटौती जारी है। इसके अलावा मंगलवार को भी फॉल्ट व कटौती की समस्या से लोगों को सही तरीके से आपूर्ति नहीं मिल सकी।
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एक्सईएन दुर्गेश कुमार ने बताया कि कुछ इलाकों में छिटपुट फॉल्ट आए थे। सूचना पर टीम को भेजकर उसे ठीक करा दिया गया। संवाद
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