आयुर्वेद दिवस: बरेली में सांसद-डीएम समेत 500 से अधिक लोगों ने किया योगाभ्यास, स्वस्थ जीवन का दिया संदेश

जागरूकता रैली निकाली

इसके बाद गांधी उद्यान से चौकी चौराहा होते हुए वापस गांधी उद्यान तक जागरूकता रैली निकाली गई। सांसद और डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की। प्रतिभागियों ने आयुर्वेद और स्वस्थ जीवनशैली से जुड़े स्लोगन लगाए।



कार्यक्रम प्रभारी डॉ. विवेक कुमार मिश्रा ने आयुर्वेद को दैनिक जीवन में अपनाने के उपाय बताए। जिले के सभी 53 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में भी भगवान धन्वंतरि के पूजन, संगोष्ठियों, चिकित्सा शिविरों और औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. मंजू सिंह और क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी डॉ. कुर्तुल ऐन जैहरा जैदी समेत आयुष विभाग के अधिकारी, चिकित्सक और योग प्रशिक्षक मौजूद रहे।