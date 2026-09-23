आयुर्वेद दिवस: बरेली में सांसद-डीएम समेत 500 से अधिक लोगों ने किया योगाभ्यास, स्वस्थ जीवन का दिया संदेश
बरेली में बुधवार को आयुष विभाग ने 11वें आयुर्वेद दिवस मनाया। गांधी उद्यान में योगाभ्यास शिविर और जागरूकता रैली आयोजित की गई। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
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बरेली में 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बुधवार को आयुष विभाग की ओर से गांधी उद्यान में विशाल योगाभ्यास शिविर और जागरूकता रैली आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने भगवान धन्वंतरि के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
योग प्रशिक्षक डॉ. गरिमा सिंह ने छात्र-छात्राओं और अन्य प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया। रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों समेत 500 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया।
सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने कहा कि आयुर्वेद को दैनिक जीवन में अपनाने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक तनाव कम करने में भी मदद मिलती है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ को शरीर के प्रमुख दोष माना गया है। इनके संतुलन के लिए स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्रतिदिन कम से कम एक घंटे योगाभ्यास करने की अपील की।
जागरूकता रैली निकाली
इसके बाद गांधी उद्यान से चौकी चौराहा होते हुए वापस गांधी उद्यान तक जागरूकता रैली निकाली गई। सांसद और डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की। प्रतिभागियों ने आयुर्वेद और स्वस्थ जीवनशैली से जुड़े स्लोगन लगाए।
कार्यक्रम प्रभारी डॉ. विवेक कुमार मिश्रा ने आयुर्वेद को दैनिक जीवन में अपनाने के उपाय बताए। जिले के सभी 53 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में भी भगवान धन्वंतरि के पूजन, संगोष्ठियों, चिकित्सा शिविरों और औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. मंजू सिंह और क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी डॉ. कुर्तुल ऐन जैहरा जैदी समेत आयुष विभाग के अधिकारी, चिकित्सक और योग प्रशिक्षक मौजूद रहे।