Bareilly News: बरेली-बीसलपुर मार्ग पर गड्ढे, झटके खा रहे लोग

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यह मार्ग क्षेत्र का एक प्रमुख रास्ता है, जिससे प्रतिदिन करीब दो हजार छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी इसी मार्ग से होकर अपने विद्यालयों तक जाते हैं। सड़क पर गहरे गड्ढे और बारिश के बाद पानी भरने से हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के चलते ठेकेदार ने घटिया सामग्री का उपयोग किया। इसी वजह से एक ही बरसात में 20 किमी. में यह मुख्य मार्ग उखड़ गया और गड्ढों में बदल गया है।सरकार के आदेशों के बावजूद इन गड्ढों को अभी तक भरा नहीं गया है। इससे 50 हजार से अधिक की आबादी प्रभावित है। यहां से गुजरने वाले वाहन हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय जागरूक ग्रामीणों के अनुसार, जरा सी बारिश होते ही कस्बे की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। गड्ढों में पानी भरने से सड़क और गड्ढों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने विभाग से सड़क की तत्काल मरम्मत और जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है।इन कस्बों को जोड़ता है यह मार्गयह मार्ग कुआंडांडा, फरीदपुर, बीसलपुर, बिलसंडा, बंडा, खुटार, शाहजहांपुर, निगोही, बरखेड़ा और लखीमपुर तक को जोड़ता है। इस मार्ग से प्रति दिन दो हजार वाहन चालक गुजरते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग पहले पीडब्ल्यूडी ने बनवाया था। अब एक साल से यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन है। बारिश से पहले मार्ग ठीक था, लेकिन अब यह मार्ग बदहाल है।स्वीकृति मिलते ही शुरू कराएंगे मरम्मत कार्य : अधिशासी अभियंताअधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राज्य मार्ग शशांक भार्गव का कहना है कि सड़क मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही स्वीकृति मिलने पर सड़क मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जाएगा।