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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Police fear breach of peace from old woman walking with the help of a stick in Bareilly

बरेली: छड़ी के सहारे चलने वाली 80 वर्षीय वृद्धा से पुलिस को शांतिभंग की आशंका, किया मुचलका पाबंद

Sat, 10 Oct 2026 03:22 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 10 Oct 2026 03:22 PM IST
सार

बरेली जिले में देवरनियां थाना पुलिस का अजब कारनामा सामने आया है। पुलिस ने शांति भंग की आशंका पर 80 वर्षीय वृद्धा पर कार्रवाई कर दी। उनको मुचलका पाबंद किया गया है। शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं।  

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Police fear breach of peace from old woman walking with the help of a stick in Bareilly
पीड़ित रामा देवी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली में छड़ी और व्हील चेयर के सहारे चलने वाली वृद्धा से पुलिस को शांतिभंग की आशंका है। देवरनियां थाना पुलिस ने वृद्धा को मुचलका पाबंद कर दिया है। डीएम ने सात सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
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जमुनिया गांव निवासी रामा देवी 80 वर्ष की हैं। उनके पति का काफी समय पहले निधन हो चुका है। वृद्धा ने डीएम अविनाश सिंह से शिकायत की कि उनकी जमीन पर लगे पेड़ काटकर बेच दिए गए थे। रामा देवी ने पेड़ काटने वाले की शिकायत देवरनियां थाने में की थी। 
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पुलिस की कार्रवाई पर सवाल 
देवरनियां पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बजाय वृद्धा और आरोपी युवक पर शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई कर दी। क्षेत्र में चर्चा है कि जो वृद्धा छड़ी या व्हील चेयर के बिना चल भी नहीं सकती, वह शांतिभंग कैसे कर सकती है।
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पीड़ित रामा देवी ने बताया कि डीएम ने उसकी शिकायत पर सात सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। डीएम अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 
 
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