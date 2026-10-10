बरेली: छड़ी के सहारे चलने वाली 80 वर्षीय वृद्धा से पुलिस को शांतिभंग की आशंका, किया मुचलका पाबंद

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विज्ञापन बरेली में छड़ी और व्हील चेयर के सहारे चलने वाली वृद्धा से पुलिस को शांतिभंग की आशंका है। देवरनियां थाना पुलिस ने वृद्धा को मुचलका पाबंद कर दिया है। डीएम ने सात सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

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जमुनिया गांव निवासी रामा देवी 80 वर्ष की हैं। उनके पति का काफी समय पहले निधन हो चुका है। वृद्धा ने डीएम अविनाश सिंह से शिकायत की कि उनकी जमीन पर लगे पेड़ काटकर बेच दिए गए थे। रामा देवी ने पेड़ काटने वाले की शिकायत देवरनियां थाने में की थी।

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पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

देवरनियां पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बजाय वृद्धा और आरोपी युवक पर शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई कर दी। क्षेत्र में चर्चा है कि जो वृद्धा छड़ी या व्हील चेयर के बिना चल भी नहीं सकती, वह शांतिभंग कैसे कर सकती है।

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