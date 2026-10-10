बरेली: गजकेसरी योग में होगा शारदीय नवरात्र का शुभारंभ, मंदिरों में सजावट और तैयारियां पूरी

बरेली में शारदीय नवरात्र को लेकर शनिवार को मंदिरों में शाम तक तैयारियां चलती रही। मंदिरों को आकर्षक रंग-बिरंगी लाइटों और ताजा फूलों से सजाया गया है। रविवार की सुबह विशेष आरती के बाद भक्तों के दर्शन के लिए मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे। शहर के प्रसिद्ध नवदुर्गा मंदिर, चौरासी घंटा मंदिर, मां भवानी मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर और माहौर वैश्य नव दुर्गा मंदिर में विशेष सजावट और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। घट स्थापना के साथ प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा-अर्चना की जाएगी।

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पंडित मुकेश मिश्रा ने बताया की इस बार माता का आगमन बेहद शुभ ''गजकेसरी योग'' में हो रहा है, जो देश भर में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना जा रहा है। नवरात्र के नौ दिनों तक श्रद्धालु मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की भक्तिभाव से उपासना करेंगे। इस पावन अवधि में कलश स्थापना, देवी को भोग अर्पण, और रात्रि कालीन ध्यान-जाप का विशेष फलदायी महत्व होता है, जिसके चलते कई साधक इन दस दिनों में गायत्री के 24 हजार मंत्रों का अनुष्ठान और साधना भी संपन्न करते हैं।