अफीम कांड: बदायूं के अफसर दबाए रहे मामला, पीलीभीत की एएसपी ने घर-घर जाकर दर्ज किए बयान

बदायूं के इस्लामनगर थाने में बरेली जिले के दो युवकों समेत तीन लोगों को अफीम समेत पकड़ने और आठ लाख रुपये लेकर छोड़ने के मामले को वहां के अफसर दबाए रहे। डीआईजी के आदेश पर पीलीभीत की एएसपी नताशा गोयल ने शुक्रवार को दिनभर बदायूं और बरेली में रहकर जांच की।

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सूत्रों के मुताबिक उन्होंने काफी जानकारी हासिल कर ली है। थाना प्रभारी भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। सितंबर में हुए मामले की पहली जांच सीओ बिल्सी को मिली थी। इसमें पुलिस को क्लीनचिट देने की तैयारी थी।अमर उजाला ने मामले को उजागर किया तो डीआईजी ने पीलीभीत की एएसपी नताशा गोयल को और बदायूं एसएसपी अंकिता शर्मा ने वहां के एसपी सिटी अभिषेक सिंह को जांच सौंपी थी। नताशा गोयल शुक्रवार को इस्लामनगर थाने पहुंचीं। वहां उन्होंने थाना प्रभारी धनंजय सिंह समेत स्टाफ से पूछताछ की। अलग-अलग बयान दर्ज किए। थाने के सीसीटीवी कैमरे चेक किए।थाने के पीछे का वह रास्ता देखा जिससे आरोपियों और लाने व सौदे के बाद सुबह छोड़ने की बात कही जा रही है। एएसपी ने बदायूं जिले के दबतोरी व बरेली के सिरौली थाने के गांव शिवपुरी में उन तीनों आरोपियों के घर जाकर बयान दर्ज किए।