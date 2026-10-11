बरेली: आगामी चुनाव के लिए पुलिस ने शुरू की तैयारी, एसएसपी ने बदमाशों की निगरानी के दिए निर्देश

अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बरेली पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने थानेदारों को नई हिस्ट्रीशीट व गैंगस्टर चार्ट खोलने और पुराने बदमाशों की निगरानी का निर्देश दिया है। माहौल बिगाड़ने की आशंका में संदिग्धों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही स्कूल व धर्मशालाओं में संसाधन दुरुस्त कराने का काम किया जा रहा है, जहां अर्धसैनिक बलों को ठहराया जाएगा।

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बरेली सांप्रदायिक लिहाज से संवेदनशील है। इसके लिए चुनाव में दूसरे जिलों से यहां अतिरिक्त पुलिस बल व पीएसी मंगाई जाएगी। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अर्धसैनिक बल भी पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। इनके ठहराव के लिए संबंधित केंद्रों पर शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था देखी जा रही है। मौसम के अनुकूल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। महिला जवानों व पुलिसकर्मियों के ठहराव के लिए शहर या उसके नजदीक के केंद्र देखे जा रहे हैं। उनकी सुविधा के मद्देनजर भी तैयारियां की जाएंगी।