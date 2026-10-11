यूपी: आंवला में वीरपाल, बिथरी में कीर्ति! इस मुलाकात से बरेली-बदायूं में बदलेंगे सियासी समीकरण

भाजपा से इस्तीफा देने के बाद पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बीच बरेली की तीन विधानसभा सीटों को लेकर नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आंवला से वीरपाल सिंह यादव और बिथरी चैनपुर से धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप की दावेदारी पर सहमति बन सकती है। बदायूं की दातागंज सीट को लेकर भी बातचीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि, सपा से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

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