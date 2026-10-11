बरेली: हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी बनाते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले, साझी विरासत की है मिसाल

बरेली शहर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के छोटे-बड़े पुतले बनाने का काम दो सदी पुराना है। खास बात यह है कि इन पुतलों को हिंदू और मुस्लिम, दोनों समुदाय के हुनरमंद लोग बनाते आ रहे हैं। अब यह बरेली की साझी विरासत का हिस्सा बन चुका है।

विज्ञापन

मलूकपुर में 200 साल पहले शंकरलाल ने पुतले बनाने की शुरुआत की। अब 20 साल से यह जिम्मेदारी परिवार के दामाद वीरेंद्र चंद्रा संभाल रहे हैं। वीरेंद्र ने बताया कि पत्नी के पूर्वज शंकरलाल गली के नुक्कड़ पर पाकड़ के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर दशहरा के लिए पुतले बनाते थे। उनका काम इतना मशहूर हुआ कि गली का नाम ही रावण वाली गली पड़ गया।उनके निधन के बाद ससुर विश्वनाथ ठाकुर ने यह सिलसिला जारी रखा। वीरेंद्र ने अपने ससुर विश्वनाथ से ही यह काम सीखा, फिर बाहर चले गए। साले मनोज भी पुतले बनाने लगे। मनोज के निधन के बाद पत्नी शिल्पी चंद्रा के कहने पर वीरेंद्र ने बरेली लौटकर यह काम शुरू किया।