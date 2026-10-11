यूपी: नवरात्र में रुहेलखंड की धरा से चुनावी शंखनाद करेंगे सीएम योगी, बरेली में 13 अक्तूबर को करेंगे जनसभा

प्रदेश की राजनीति में रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले रुहेलखंड अंचल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नए सियासी समीकरण साध रही है। 13 अक्तूबर को नवरात्र के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली की धरती से चुनावी अभियान का औपचारिक शंखनाद करेंगे। कुल 25 विधानसभा सीटों के सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस रैली को भव्य रूप दिया जा रहा है।

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दरअसल, भाजपा रुहेलखंड के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले रुहेलखंड में इस जनसभा के जरिये आसपास के कई जिलों के मतदाताओं तक सीधा संदेश पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बरेली मंडल के बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत जिले में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का रहा था।रुहेलखंड में जीत की कुंजी माने जाने वाले गैर-यादव ओबीसी वोट बैंक को सहेजने के लिए भाजपा ने इस बार नई रणनीति बनाई है। पार्टी ने पहली बार राज्यसभा में इस अंचल के प्रमुख कुर्मी और लोध समुदायों को एक साथ प्रतिनिधित्व दिया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के जरिये भाजपा ने कुर्मी-लोध गठजोड़ के पुराने फार्मूले को रिचार्ज किया है।