Bareilly News: आवेदन किया नहीं, खाते में आ गई पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी

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राकेश कुमार ने बताया कि योजना के तहत न तो उन्होंने आवेदन किया और न ही अपने घर पर सोलर संयंत्र लगवाया। सात सितंबर 2026 को जारी बधाई पत्र के माध्यम से उन्हें 78 हजार रुपये की सब्सिडी स्वीकृत किए जाने की जानकारी मिली। बैंक खाते में रकम भी आ गई। उन्होंने आशंका जताई है कि उनके नाम और पते का इस्तेमाल कर अनियमित तरीके से सब्सिडी जारी कराई गई है।कंपनी हो चुकी है ब्लैक लिस्टजिले में योजना के तहत सोलर पैनल लगाने का कार्य करने वाली सनराइज इंटरप्राइजेज पर करीब दो महीने पहले फर्जीवाड़े का आरोप लगा था। संचालक पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। नए मामले के तार भी इसी फर्जीवाड़े से जुड़ रहे हैं।वर्जन :इस मामले में शिकायत मिलने के बाद यूपी नेडा को पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई है। शिकायतकर्ता का भी पक्ष लिया गया है। आरोप सही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - अंकित गंगवार, अधिशासी अभियंता, विद्युत निगम