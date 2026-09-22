Bareilly News: रास्ते पर जलभराव से लोग परेशान, समाधान की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 22 Sep 2026 01:46 AM IST
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मीरगंज। राष्ट्रीय राजमार्ग से सिरौली चौराहे जाने वाले मार्ग पर जलभराव है। बारिश का पानी और आसपास का गंदा पानी भरने से तालाब जैसे हालात हैं। इस कारण पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण पानी सड़क पर भरा रहता है। इससे गंदगी-दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय लोगों को इसी बदबूदार पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। संतोष शर्मा, रामेंद्र सिंह चौहान और ओमकार मिश्रा आदि ने समस्या के समाधान की मांग की। एडवोकेट भगवान सिंह गंगवार ने बीमारियों के खतरे की आशंका व्यक्त की। लोगों ने अधिकारियों से स्थायी समाधान की मांग की है।
आरोप है कि पहले बारिश का पानी जिस तालाब में भरता था, उसको पाट दिया गया है। नगर पंचायत मीरगंज की अधिशासी अधिकारी प्रियंका ने बताया कि बारिश के पानी की निकासी के लिए व्यवस्था कराई जाएगी।
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जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण पानी सड़क पर भरा रहता है। इससे गंदगी-दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय लोगों को इसी बदबूदार पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। संतोष शर्मा, रामेंद्र सिंह चौहान और ओमकार मिश्रा आदि ने समस्या के समाधान की मांग की। एडवोकेट भगवान सिंह गंगवार ने बीमारियों के खतरे की आशंका व्यक्त की। लोगों ने अधिकारियों से स्थायी समाधान की मांग की है।
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आरोप है कि पहले बारिश का पानी जिस तालाब में भरता था, उसको पाट दिया गया है। नगर पंचायत मीरगंज की अधिशासी अधिकारी प्रियंका ने बताया कि बारिश के पानी की निकासी के लिए व्यवस्था कराई जाएगी।
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