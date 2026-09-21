Bareilly News: दूसरे समुदाय के लोगों ने रोकी गुरु गोरखनाथ प्रतिमा की शोभायात्रा

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हाफिजगंज क्षेत्र के गांव नउआ नगला में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा स्थापना की जानी है। रविवार को गांव से शोभायात्रा शुरू हुई। यह छह-सात गांवों से होकर गुजरेगी। शोभायात्रा रविवार दोपहर तीन बजे पृथ्वीपुर नवदिया पहुंची, जहां कुछ लोगों ने वाहनों को लगाकर रास्ता रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में नई परंपरा शुरू की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की बातें सुनीं और विवाद को शांत कराया। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिमा स्थापना से पहले सात गांवों के मंदिरों में शोभायात्रा घुमाने की पुरानी प्रक्रिया है। दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभायात्रा में डीजे न बजाने की शर्त रखी। इस पर सहमति बनने के बाद पुलिस ने शोभायात्रा को आगे रवाना किया।संवादवर्जन,लोगों को गलतफहमी हुई थी। उनको समझाया गया कि शोभायात्रा दूसरे गांव में प्रतिमा स्थापना के लिए निकाली गई थी। इसके बाद लोगों ने आपत्ति वापस ले ली। पुलिस की मौजूदगी में बिना डीजे बजाए शोभायात्रा निकाली गई। - नीलेश मिश्रा, सीओ नवाबगंज