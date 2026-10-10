यूपी: बरेली एयरपोर्ट पर छह फीसदी से ज्यादा बढ़े यात्री, 47 हवाई अड्डों को पछाड़ा

एक ओर देश में घरेलू उड़ानें उपलब्ध कराने वाले कई हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या घट रही है, दूसरी ओर बरेली हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में 2024-25 के मुकाबले पांच फीसदी से ज्यादा इजाफा हुआ है। यात्रियों की संख्या में वृद्धि के मामले में 71 हवाई अड्डों में बरेली हवाई अड्डे ने 47 को पीछे छोड़ दिया है। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है।

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