Bareilly News: देर से घर पहुंचा पप्पू तो एक दिन बढ़ गई उम्र

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पुलिस ने शुक्रवार को मृतक के भाई बंदन की तहरीर पर हत्या, साक्ष्य मिटाने आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर शव बरामद कर लिया। दरअसल, पप्पू ने 10 सितंबर को दिन में ही रियाज और नरगिस को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उस समय रियाज वहां से भाग गया, लेकिन पप्पू ने नरगिस की पिटाई कर दी थी।पूछताछ में नरगिस ने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर की शाम उसने रियाज के साथ मिलकर पप्पू की हत्या करने की ठान ली थी, लेकिन वह काफी देर से घर आया। इसके बाद वह रियाज का इंतजार करती रही। रियाज नहीं आया तो पप्पू बच गया।पूछताछ के दौरान रियाज ने पहले पुलिस को बताया कि उसने पप्पू का शव बहगुल नदी में फेंका है। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी शव नहीं मिला तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद रियाज की निशानदेही पर मिर्जापुर भट्ठे के पास से शव बरामद हो गया। जिस रस्सी से पप्पू का गला घोंटा गया था, वह रस्सी भी बरामद हो गई है।एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। संवाद