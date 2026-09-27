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Bareilly News: बारिश के कारण ओपीडी रही खाली, इलाज के लिए पहुंचे 200 मरीज

Sun, 27 Sep 2026 01:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:25 AM IST
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OPD remained empty due to rain; 200 patients arrived for treatment.
बारिश के बाद बढ़ी बीमारियों की आशंका, सेहत का रखिए ध्यान
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बरेली। झमाझम बारिश के कारण जिला अस्पताल परिसर में भी जलभराव रहा। ओपीडी में मरीजों की कतार सामान्य से एक चौथाई ही रही। दोपहर 12ः00 बजे तक 200 पर्चे बने। इसमें शहर के ही मरीज दवा लेने आए थे। चिकित्सकों ने उनको दवा समेत बचाव का परामर्श दिया।

वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. राहुल बाजपेई के मुताबिक, इस मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसमें दूषित पानी से संक्रमण, मच्छरजनित बीमारियां, त्वचा संबंधी समस्या, सर्दी-गर्म, सांस की परेशानी, फूड इंफेक्शन का खतरा बढ़ने की आशंका रहती है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोगों को बारिश और जलभराव के दौरान विशेष सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। ब्यूरो
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बचाव के उपाय
- साफ पानी पिएं, शुद्धता के संदेह पर पानी उबालकर इस्तेमाल करें।
- जलभराव के पानी में जाने से बचें। पैर साबुन से धाेएं।
- गीले कपड़े तुरंत बदलें और शरीर को सूखा रखें।
- घर के पास पानी जमा न होने दें। मच्छरों से बचाव करें।
- खुले में रखे खाद्य पदार्थ, देर तक रखे कटे फल न खाएं।
- बुखार, उल्टी-दस्त अन्य समस्या पर खुद से दवा न लें। चिकित्सक से संपर्क करें।
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