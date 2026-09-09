Bareilly News: झगड़ रहे लोगों को समझाने पहुंचे सिपाहियों पर एक पक्ष ने किया हमला

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दर्ज कराई रिपोर्ट में चौकी धौराटांडा पर तैनात हेड कांस्टेबल परमानंद सिंह ने बताया कि वह गांव जटौआ में सोमवार शाम साथी सिपाही अरुण कुमार के साथ समन तामील कराने निकले थे। उन्होंने देखा कि गांव के पास तालाब में पानी ज्यादा भर गया है। मछलियां तालाब से निकलकर रोड व खेतों की तरफ बहने लगी थीं। गांव के कुछ लोग मछलियों को पकड़ रहे थे। तभी गांव निवासी अशोक कुमार पिकअप गाड़ी लेकर आया। यहां किसी बात पर बहस के बाद यूनिस, मुशर्रफ, मुशाहिद उर्फ नेता व दानिश से उसका झगड़ा शुरू हो गया।आरोप है कि इन लोगों ने अशोक की पिटाई कर दी। झगड़ा होता देख उन्होंने अशोक से रोड पर खड़ी पिकअप गाड़ी हटाने को कहा। इस पर अशोक उनसे भी बहस करने लगा। बताते हैं कि सिपाही अरुण कुमार ने दो-तीन थप्पड़ अशोक को जड़ दिए। इसके बाद अशोक के परिवार वालों ने हमला कर दिया। उनकी लात घूसों व डंडों से पिटाई की।जैसे-तैसे उन्होंने जान बचाई। सिपाहियों पर हमले की सूचना पर भोजीपुरा थाना व चौकी धौंराटांडा से भारी संख्या में पुलिस जटौआ पहुंच गई। पुलिस ने घेराबंदी कर चार लोगों को पकड़ लिया। अन्य आरोपी गांव छोड़कर भाग गए।नशे में थे आरोपीहेड कांस्टेबल परमानंद सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में अशोक कुमार, सूरजपाल, वेदप्रकाश, विक्की, सतीश निवासी जटौआ व कामता प्रसाद निवासी कमुंआ मकरूका को नामजद किया है। छह आरोपी अज्ञात हैं। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपियों ने नशे की हालत में पुलिस पर हमला किया। अशोक कुमार, सूरजपाल, वेदप्रकाश व कामता प्रसाद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।