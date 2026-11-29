बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र के मठ कमल नयनपुर स्थित जीएन सिटी में सड़क व नाला निर्माण नहीं होने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। लोगों ने शनिवार को पोस्टर और बैनर लगाकर 'रोड नहीं तो वोट नहीं' का नारा बुलंद किया। यहां के 300 परिवार काफी समय से खस्ताहाल सड़क और जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं।

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गौरी नाथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ.अरुण कुमार को ज्ञापन भेजकर लंबित विकास कार्य शुरू कराने की मांग की गई है। सोसाइटी का कहना है कि इससे पहले भी दो बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लिम्ब्रा टिंबर से जीएन सिटी के मुख्य गेट तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कराने, निर्धारित 40 फुट चौड़ाई सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण हटाने और अप्रोच रोड पर अधूरे नाले का निर्माण पूरा कराने की मांग की गई है।खराब सड़क और गहरे गड्ढों के कारण स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी उठानी पड़ती है। बरसात में जलभराव से स्थिति और गंभीर हो जाती है। अब क्षेत्रवासियों ने पोस्टर-बैनर के जरिए नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव में वोट न देने की चेतावनी दी है। सोसाइटी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, उपाध्यक्ष कुंवर पाल सिंह राठौर, सचिव अरविंद कुमार माथुर, उप सचिव हरीश कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप तिवारी आदि ने विरोध जताया।