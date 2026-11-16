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Bareilly News: कंपाउंडर मिथुन की मौत के मामले में हत्या की रिपोर्ट

Mon, 16 Nov 2026 02:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:32 AM IST
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Murder case registered in connection with the death of compounder Mithun
सीबीगंज। बादशाहनगर नई बस्ती निवासी कंपाउंडर मिथुन मौर्य की सिर में गोली से मौत के मामले में पिता भूपराम ने उसके चार दोस्तों पर हत्या का शक जताया है। हालांकि, एसपी सिटी ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मिथुन के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल का ब्योरा मिलने का इंतजार कर रही है। फोन से कुछ लड़कियों के साथ चैट और रिकॉर्डिंग भी मिली हैं।
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मिथुन सीबीगंज में एक प्राइवेट क्लीनिक का कंपाउंडर था। शनिवार सुबह खड़ौआ गांव में चाचा के घर से 50 मीटर दूर खेत में उसका खून से लथपथ शव मिला था। शव के पास एक तमंचा पड़ा था, जिसमें खोखा फंसा था। कुछ दूरी पर उसकी बाइक भी खड़ी मिली थी। मौत से करीब 18 घंटे पहले मिथुन ने इंस्टाग्राम पर जलती चिता की तस्वीर के साथ एक भावुक स्टोरी डीपी पर पोस्ट की थी। मिथुन के चचेरे भाई विष्णु की शनिवार को बरात जानी थी। एसपी सिटी चिराग जैन का कहना है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी।
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