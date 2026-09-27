Bareilly News: मोनू और सत्यम ने 10,000 मीटर दौड़ में पाया पहला स्थान

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पुरुष सीनियर वर्ग की 10,000 मीटर दौड़ में फिरोजाबाद के मोनू कुमार ने पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने यह दौड़ 30 मिनट 13.93 सेकंड में पूरी की। गाजियाबाद के श्याम 30 मिनट 14.20 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। संभल के महेंद्र मौर्य ने 30 मिनट 26.29 सेकंड में दौड़ पूरी कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-23 बालक वर्ग की 10,000 मीटर दौड़ में अयोध्या के सत्यम विजेता बने। उन्होंने 30 मिनट 21.33 सेकंड का समय निकाला। सहारनपुर के अभिषेक 30 मिनट 22.18 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। शामली के शान्तनु कुमार ने 31 मिनट 11.61 सेकंड के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता का आधिकारिक उद्घाटन उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र कुमार ने किया। मैदान में पानी भर जाने के कारण स्पर्धाएं कराना असंभव हो गया। खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए आयोजन समिति ने प्रतियोगिता स्थगित करने का निर्णय लिया। आयोजकों ने बताया कि मौसम साफ होने पर बाकी बची स्पर्धाएं कराई जाएंगी। यह स्पर्धाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। इस दौरान अध्यक्ष सुनील गुप्ता, देव प्रकाश देवनानी, सचिव गजेंद्र तोमर और कोषाध्यक्ष राजा एलानी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।