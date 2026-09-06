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Bareilly News: गांधी उद्यान पार्क के सामने बनेगा गौतम बुद्ध चौक

Sun, 06 Sep 2026 01:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:38 AM IST
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Gautam Buddha Chowk will be built in front of Gandhi Udyan Park.
बरेली। नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत शहर को भव्य स्वरूप देने के लिए विकास कार्य तेज किए जा रहे हैं। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहर के प्रमुख स्थलों के सुंदरीकरण, यातायात व्यवस्था में सुधार और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। इसी क्रम में गांधी उद्यान के सामने स्थित गौतम बुद्ध पार्क के पास एक चौराहे को ''''गौतम बुद्ध चौक'''' के रूप में विकसित करने की योजना है।
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इस प्रस्ताव के तहत चौराहे का समग्र पुनर्विकास किया जाएगा। यहां यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित कर आवागमन को सुगम बनाया जाएगा। चौराहे पर भगवान गौतम बुद्ध की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिससे इसे नई पहचान मिलेगी। गांधी उद्यान परिसर में नाथ नगरी की आस्था, सांस्कृतिक विरासत और नाथ कॉरिडोर की थीम को प्रदर्शित करने वाली आकर्षक फोकस वॉल भी बनाई जाएगी।
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इस प्रस्तावित योजना को लेकर गौतम बुद्ध पार्क समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय से मुलाकात की। समिति ने गौतम बुद्ध चौक के विकास, प्रतिमा स्थापना और नामकरण के प्रस्ताव का स्वागत किया। समिति ने पार्क के लिए स्तूपाकार प्रवेश द्वार बनाने का सुझाव दिया। साथ ही, गौतम बुद्ध मार्ग पर भगवान बुद्ध के धम्म उपदेशों को प्रदर्शित करने की बात कही।
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वर्जन ...
नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान, आस्था, संस्कृति व विरासत को नई भव्यता देने की पहल है। गांधी उद्यान के सामने गौतम बुद्ध चौक बनाया जाएगा। समिति के सुझावों को भी विकास योजना में उचित स्थान दिया जाएगा। -सौम्या पांडेय, वीसी बीडीए
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