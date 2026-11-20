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परिचितों के अनुसार, मीनू शेखरी प्राथमिक विद्यालय गैटिया आनंदपुर में सहायक अध्यापक हैं। वह गांव चुरईदलपतपुर में आत्म-गणना से संबंधित कार्य कर रही थीं। इसी दौरान आरोप है कि गांव निवासी ग्रामीण ने आकर अभद्रता शुरू कर दी। उसने शिक्षिका के सभी अभिलेख और मोबाइल फोन छीनकर नष्ट करने की कोशिश की। शिक्षिका बहुत डर गई। कुछ ग्रामीणों के कहने से काफी मुश्किल से शिक्षिका को अपना सामान वापस मिला।घटना से आहत शिक्षिका ने अपने सुपरवाइजर को जानकारी दी तो वह मौके पर पहुंचे तो आरोपी उनके सामने अभद्रता कर रहा था। सुपरवाइजर ने इसकी सूचना फ़ोन से एसडीएम को दी तो उन्होंने तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा। पीड़ित शिक्षिका ने थाना मीरगंज पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है। एसडीएम निशि शुक्ला ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालना और महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता करना गंभीर मामला है। सरकारी कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाद