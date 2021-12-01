Bareilly News: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए दिया ज्ञापन

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भाकपा के जिला प्रभारी अफरोज आलम के नेतृत्व में शनिवार को दिए ज्ञापन में कहा गया कि त्रिसदस्यीय आयोग के दो सदस्यों सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार आयोग के लिए गए फैसलों का विरोध किया। मतदाता सूची के डाटाबेस तक पहुंच को नीचे के अफसरों को बाइपास कर दिल्ली में केंद्रीयकृत करने के फैसले का विरोध किया। ज्ञापन में कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर 25 सितंबर को जंतर-मंतर में मार्च निकाल रहे भाकपा (माले) नेताओं की गिरफ्तारी की गई। जो निंदनीय है। ज्ञापन देने वालों में देवीदयाल, अफरोज आलम आदि थे। संवाद



पूरनपुर। भाकपा (माले) कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने सहित पांच सूत्री राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार सौरभ दीप को दिया।