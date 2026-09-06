Bareilly News: गीला बांस हाईटेंशन लाइन से टकराया, करंट लगने से राजमिस्त्री की मौत

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पावर हाउस के पास बनाए जा रहे तीन मंजिला मकान पर गुड्डा राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। वह शनिवार सुबह मोहल्ले में एक महिला के इंतकाल के तीजे की फातिहा पढ़कर काम पर आए थे। दोपहर में काम करने के दौरान निर्माणाधीन मकान पर बंधा गीला बांस 33 केवी हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। बांस में उतरे करंट की चपेट में आने से गुड्डा झुलसकर गिर गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर आए परिजन निजी अस्पताल लेकर गए लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया। उसमें करंट से मौत की पुष्टि हुई है।परिवार का इकलौता सहारा गयापरिजन के मुताबिक, गुड्डा तीन भाइयों और पांच बहनों में सबसे बड़े थे। पिता कुछ काम नहीं करते हैं। गुड्डा ने ही मेहनत-मजदूरी कर पूरे परिवार का पालन-पोषण किया। चार साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। दंपती की दो साल की मासूम बेटी है। अब परिवार के पालन-पोषण का संकट खड़ा हो गया है।वर्जन,मकान का काम करने वाले किसी भी व्यक्ति ने निगम से अनुमति या शटडाउन नहीं लिया था। बिना सुरक्षा इंतजाम और उपकरण के मजदूरों से काम कराया जा रहा था। - सूर्यकांत शर्मा, एसडीओराजमिस्त्री की मौत के संबंध में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। - अरुण कुमार सिंह, सीओ बहेड़ी।परिवार का इकलौता सहारा गयापरिजन के मुताबिक, गुड्डा तीन भाइयों और पांच बहनों में सबसे बड़े थे। पिता कुछ काम नहीं करते हैं। गुड्डा ने ही मेहनत-मजदूरी कर पूरे परिवार का पालन-पोषण किया। चार साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। दंपती की दो साल की मासूम बेटी है। अब परिवार के पालन-पोषण का संकट खड़ा हो गया है।परिजन के मुताबिक, गुड्डा तीन भाइयों और पांच बहनों में सबसे बड़े थे। पिता कुछ काम नहीं करते हैं। गुड्डा ने ही मेहनत-मजदूरी कर पूरे परिवार का पालन-पोषण किया। चार साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। दंपती की दो साल की मासूम बेटी है। अब परिवार के पालन-पोषण का संकट खड़ा हो गया है।