बरेली: 13 से 16 सितंबर तक मनाया जाएगा 42वां गणेश महोत्सव, राधा-कृष्ण मंदिर मारवाड़ीगंज में होगा आयोजन

बरेली में 42वें श्री गणेश महोत्सव का आयोजन 13 से 16 सितंबर तक राधा-कृष्ण मंदिर मारवाड़ीगंज में किया जाएगा। बृहस्पतिवार को गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष दिलीप खंडेलवाल ने बताया कि चार दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

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महोत्सव की शुरुआत 13 सितंबर को शाम को गणेश पूजन और भजन संध्या से होगी। इसके बाद रात में आरती और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 14 सितंबर को दोपहर में भगवान गणेश की शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह शोभायात्रा सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर कुतुबखाना, शिवाजी मार्ग, मठ की चौकी, साहू गोपीनाथ, श्यामगंज, गंगापुर मोड़, नागपंचमी मैदान से होते हुए मारवाड़ीगंज स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंचेगी और अंत में बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर में विश्राम करेगी।15 सितंबर को शाम छह बजे प्रदोष पूजन और रात में आरती होगी। 16 सितंबर को पूर्ण आहुति और यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। दोपहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा रामगंगा तट के लिए प्रस्थान करेगी। इस दौरान सुनील गुप्ता, सुनील खंडेलवाल, कैलाश शर्मा, अभिषेक गौड़, अजय राज शर्मा आदि मौजूद रहे।