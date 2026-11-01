Bareilly News: विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव, हत्या का आरोप

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भुता थाना क्षेत्र के मल्हपुर गांव निवासी काजल की फरीदपुर के किशुर्रा गांव के युवक के साथ शादी हुई थी। उसकी शादी को करीब चार साल हुए थे। दंपती को एक बेटा और एक बेटी हैं। शुक्रवार रात उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। सूचना पर मायके वाले पहुंच गए। सीओ संदीप सिंह ने बताया कि मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि वे पहले अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद थाने में तहरीर देंगे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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फरीदपुर। क्षेत्र के किशुर्रा गांव में शुक्रवार रात विवाहिता का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग पहुंच गए और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने जांच-पड़ताल की।