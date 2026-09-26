Bareilly News: विवाहिता को पीटा, जहर पिलाने की कोशिश
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 26 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
माधोटांडा। थाना क्षेत्र के गांव अटकोना निवासी विवाहिता ने पति, सास और ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जबरन जहर पिलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।
गांव अर्जुनपुर निवासी रमनदीप कौर ने माधोटांडा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका विवाह 15 जुलाई 2020 को अटकोना निवासी जितेंद्र सिंह के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से पति जितेंद्र सिंह, ससुर निंदर सिंह और सास बलविंदर कौर आदि दहेज में पांच लाख रुपये नकद, सोने की चेन और फ्रिज की मांग करते थे।
आरोप लगाया गया है कि दो अगस्त की सुबह ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे कमरे में ले जाकर जबरन जहर पिलाने की कोशिश की, जिससे वह अचेत हो गई। उसे मृत समझकर ससुर ने उसके बुआ-फूफा को फोन कर सूचना दी। मायके वाले पहुंचे तो मारपीट की। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि केस दर्ज किया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
गांव अर्जुनपुर निवासी रमनदीप कौर ने माधोटांडा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका विवाह 15 जुलाई 2020 को अटकोना निवासी जितेंद्र सिंह के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से पति जितेंद्र सिंह, ससुर निंदर सिंह और सास बलविंदर कौर आदि दहेज में पांच लाख रुपये नकद, सोने की चेन और फ्रिज की मांग करते थे।
विज्ञापन
आरोप लगाया गया है कि दो अगस्त की सुबह ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे कमरे में ले जाकर जबरन जहर पिलाने की कोशिश की, जिससे वह अचेत हो गई। उसे मृत समझकर ससुर ने उसके बुआ-फूफा को फोन कर सूचना दी। मायके वाले पहुंचे तो मारपीट की। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि केस दर्ज किया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन