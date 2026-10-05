फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   malaria risk now in Mirganj and Fatehganj West areas in Bareilly

बरेली: मच्छरों के हॉटस्पॉट बदले, अब मीरगंज और फतेहगंज पश्चिमी इलाके में मलेरिया का खतरा

Mon, 05 Oct 2026 11:34 AM IST
Mukesh Kumar अजीत प्रताप सिंह, अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अजीत प्रताप सिंह, अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 05 Oct 2026 11:34 AM IST
सार

बरेली जिले में मलेरिया के हॉटस्पॉट बदल गए हैं। पहले के मुकाबले अब दूसरे इलाके अधिक प्रभावित दिख रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, मच्छरों की ब्रीडिंग साइट इसकी मुख्य वजह है। नदी किनारे कटान और खेतों-तालाबों में भरा पानी भी अहम कारण हैं।

विज्ञापन
malaria risk now in Mirganj and Fatehganj West areas in Bareilly
फॉगिंग करता कर्मचारी (फाइल) - फोटो : विभाग

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली जिले में मलेरिया के हॉटस्पॉट बदल रहे हैं। पहले जहां मच्छरों का प्रकोप ज्यादा था, अब वहां स्थिति सामान्य हो रही है। दूसरे इलाके अधिक प्रभावित नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, मच्छरों की ब्रीडिंग साइट, नदी किनारे कटान, खेतों-तालाबों में भरा पानी इसकी अहम वजह बन रहा है।

विज्ञापन


स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में मीरगंज, 2024 में भमोरा, 2025 में मझगवां, 2026 में फिर भमोरा में मलेरिया मरीजों की तादाद बढ़ी थी। वर्ष 2018 से 2021 तक मझगवां और भमोरा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहे। वर्ष 2022 से मीरगंज में मच्छरों का डंक बढ़ने लगा था। कीट विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक कुमार के मुताबिक, मच्छरों की संख्या और उनका फैलाव सीधे ब्रीडिंग साइट से जुड़ा है। 
विज्ञापन


रामगंगा और अन्य नदियों के किनारे बने छोटे गड्ढे, कटान वाले हिस्सों में जलभराव से एनाफिलीज मच्छर के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। मीरगंज, फतेहगंज पश्चिमी के कुछ हिस्से नदी के पास होने से निगरानी के लिहाज से अहम हैं। पहले आंवला, भमोरा, रामनगर, फरीदपुर क्षेत्र में मलेरिया के केस सर्वाधिक रहे। आंवला में बारिश के बाद तालाबों, खेतों में भरा पानी मच्छरों की ब्रीडिंग के लिहाज से संवेदनशील है।

विज्ञापन
विज्ञापन

खून चूसकर भाग जाते हैं मच्छर
कीट विशेषज्ञ के मुताबिक, मच्छरों की आदतों और कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। डेंगू का कारक एडीज मच्छर खून चूसकर सीधे घर से निकल जाता है। वजह एंडोफिलिक, एक्सोफिलिक टर्म होता है। वहीं, एनाफिलीज मच्छर खून चूसने के बाद अक्सर घर के भीतर ही छिपा रहता है और प्रजनन के लिए बाहर जाता है। इसके पर्दों, कपड़ों और बिस्तर की सिलवटों में छिपे रहने की आशंका रहती है।

ब्रीडिंग साइट खत्म करना भी जरूरी
जिला मलेरिया अधिकारी सत्येंद्र कुमार के मुताबिक, मलेरिया की रोकथाम के लिए सिर्फ मरीजों की पहचान ही नहीं, बल्कि मच्छरों की ब्रीडिंग साइट को खत्म करना भी जरूरी है। क्षेत्र बदलने के साथ निगरानी और फील्ड सर्विलांस को भी उसी के अनुरूप केंद्रित करना पड़ता है। बीते दो साल में मलेरिया, डेंगू के मामले घटे हैं। वर्तमान में मलेरिया के 425, डेंगू के दस केस हैं।

घर के आसपास रखें सफाई
सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने कहा कि मच्छरों के व्यवहार को देखते हुए घरों में स्प्रे या फॉगिंग पर्याप्त नहीं है। घर के अंदर छिपने वाले मच्छरों पर नियंत्रण के साथ उनके प्रजनन स्थल खत्म करना भी जरूरी है। घरों के आसपास सफाई जरूरी है। विभागीय टीमें सक्रिय हैं, पर जनसहभागिता भी आवश्यक है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed