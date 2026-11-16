Bareilly News: स्मार्ट टॉयलेट पर लटके ताले

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बरेली क्लब की ओर जाने वाली सड़क पर मौजूद स्मार्ट शौचालय की ओर रविवार को कई लोग जाते दिखे मगर, गेट पर ताला लटका देख लौट गए। गेट पर ताला लटकने के कारण इसके अंदर गंदगी इकट्ठा हो गई है।पर्यटन कार्यालय के लिए जाने वाली सड़क पर कई दुकानें हैं। दुकानदारों ने बताया कि यहां आने वाले लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बलवंत सिंह मार्ग के किनारे बना शौचालय भले बंद है मगर यहां लगा बिजली मीटर चालू है। गेट पर ताला होने के कारण लोगों को इसके पीछे खुले में जाना पड़ता है।शहर में मौजूद कई शौचालय सुचारू रूप से इस्तेमाल में हैं। कुछ की स्थिति को लेकर शिकायतें आई हैं। शौचालयों में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें दिखवाया जाएगा। - संजीव मौर्य, नगर आयुक्त