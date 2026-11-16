Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Locks on smart toilets

Bareilly News: स्मार्ट टॉयलेट पर लटके ताले

Mon, 16 Nov 2026 02:37 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Locks on smart toilets
बरेली। करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से बने स्मार्ट टॉयलेट बदहाल हो रहे हैं। बलवंत सिंह मार्ग, पर्यटन कार्यालय के लिए जाने वाली रोड और बरेली क्लब की ओर जाने वाले मार्ग पर बनाए गए शौचालयों पर ताले लटके हैं। इस वजह से आम लोग इनका उपयोग ही नहीं कर पा रहे।
विज्ञापन


बरेली क्लब की ओर जाने वाली सड़क पर मौजूद स्मार्ट शौचालय की ओर रविवार को कई लोग जाते दिखे मगर, गेट पर ताला लटका देख लौट गए। गेट पर ताला लटकने के कारण इसके अंदर गंदगी इकट्ठा हो गई है।
विज्ञापन


पर्यटन कार्यालय के लिए जाने वाली सड़क पर कई दुकानें हैं। दुकानदारों ने बताया कि यहां आने वाले लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बलवंत सिंह मार्ग के किनारे बना शौचालय भले बंद है मगर यहां लगा बिजली मीटर चालू है। गेट पर ताला होने के कारण लोगों को इसके पीछे खुले में जाना पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


--
शहर में मौजूद कई शौचालय सुचारू रूप से इस्तेमाल में हैं। कुछ की स्थिति को लेकर शिकायतें आई हैं। शौचालयों में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें दिखवाया जाएगा। - संजीव मौर्य, नगर आयुक्त
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed